Nocciole lucane per la produzione della Nutella! Disponibile una mappa per chi aspira a diventare un nuovo agricoltore: i dettagli

“Il primo insediamento di noccioleti rappresenta un passo significativo per stimolare nuovi agricoltori nelle zone circostanti a Potenza.

La decisione è motivata dalla forte vocazione del territorio per la coltivazione di nocciole”.

Lo dichiara, esprimendo il suo grande entusiasmo, l’assessore alle politiche agricole, alimentari e forestali della Regione Basilicata, Alessandro Galella.

Sottolinea Galella:

“E’ a disposizione di tutti i lucani una mappa vocazionale che identifica i migliori terreni per la coltivazione di nocciole.

Con questa iniziativa, si auspica che un numero sempre crescente di terreni possa diventare produttivo, contribuendo al consolidamento dell’agricoltura locale.

Questo impegno si concretizza in una prospettiva concreta, considerando che parte delle nocciole prodotte in Basilicata sarà utilizzata nella produzione di Nutella, motivo di grande orgoglio per la rete di corilicoltori lucani”.

Donato Lisanti, responsabile della Rete di ‘Basilicata in Guscio’, afferma:

“Un grande traguardo che è però un punto di partenza.

Le nostre ambizioni puntano a raggiungere, entro i prossimi due anni, i 500 ettari impiantati, portando a produzione quelli esistenti nelle migliori condizioni possibili”.

Aggiunge Galella:

“Si elogiano gli imprenditori della Rete che conta ora oltre 80 affiliati, per aver creduto in un progetto di lungo termine.

Attualmente, si conferiscono a Ferrero pochi quintali di nocciole di qualità premium, ad un prezzo che sfiora i 400 euro al quintale.

L’auspicio è che questa iniziativa possa favorire la crescita sostenibile dell’agricoltura locale, promuovendo la valorizzazione del territorio e delle sue eccellenze”.