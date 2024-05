A Potenza un evento che coniuga musica, arte pittorica ed impegno sociale. Ecco i dettagli

Musica a Colori!… tra musiche da film, musica d’autore e successi senza tempo!

Domenica 26/05/2024, ore 19.30Centro Sociale di Malvaccaro, via Danzi – Potenza. Ingresso libero.

L’evento che coniuga musica, arte pittorica ed impegno sociale, nell’ambito del cartellone del Maggio Potentino 2024, è organizzato dall’Associazione STYL’OVER APS-ETS in collaborazione con l’Associazione SEFORA CARDONE ETS.

Il concerto, proposto sotto forma di racconto musicale tra i vari “colori” dei brani scelti, vedrà un programma molto suggestivo che va dai grandi classici di famosi interpreti/cantautori italiani, passando per brani di Piazzolla e Chick Corea, ai classici della tradizione Napoletana; i brani saranno riarrangiati in chiave moderna includendo anche strumenti della tradizione come la fisarmonica.

L’evento vedrà inoltre la partecipazione dell’Associazione SEFORA CARDONE ETS di Potenza che oltre a descrivere le proprie attività trasmettendone il forte impegno sociale rivolto ai più deboli, proporrà una piccola mostra pittorica di quadri mettendoli in vendita a scopo benefico in forma di donazione volontaria: i fondi raccolti saranno destinati al sostegno delle famiglie bisognose di Potenza e della Basilicata seguite dall’Associazione.

Di seguito la locandina con i dettagli.