Potenza, festività del Santo Patrono: convocato il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. I dettagli

Il Prefetto di Potenza Michele Campanaro ha convocato in Prefettura, per domani, mercoledì 22 maggio, alle ore 11,00, il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Due gli argomenti all’ordine del giorno: il nulla osta all’utilizzo dello Stadio comunale “A. Viviani” di Potenza da parte della Società calcistica “Sorrento Calcio 1945 s.r.l.” per la stagione sportiva 2024/2025 e la definizione della cornice di sicurezza per il ricco programma di eventi organizzati dall’ Associazione culturale “ I Portatori del Santo”, in vista della prossima festività del Santo Patrono.

Al Comitato parteciperanno oltre al Sindaco di Potenza, al Presidente della Provincia di Potenza ed ai vertici provinciali delle Forze di Polizia:

i rappresentanti legali delle Società calcistiche del Sorrento e del Potenza, per il primo punto;

il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco,

il Direttore del Dipartimento Emergenza Urgenza 118,