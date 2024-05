A Potenza un gol per Domenico, strappato alla vita troppo presto: ecco l’iniziativa

L’associazione Il Pozzo della Farfalla, la società PGS Don Bosco Domenico Lorusso, il Potenza Calcio e l’Oratorio Centro Giovanile di Potenza, organizzano la dodicesima edizione della manifestazione sportiva Un Gol per Domenico, memorial dedicato a Domenico Lorusso, amico, oratoriano, sportivo e arbitro di calcio di lungo corso, scomparso a Monaco di Baviera il 28 Maggio 2013.

Come fa sapere una nota:

“Il 28 Maggio 2024 ricorre infatti l’undicesimo anno dalla scomparsa del nostro amico e sostenitore Domenico; anche quest’anno, per l’edizione di “Un Gol per Domenico” abbiamo pensato ad un evento sportivo dedicato ai bambini e alle loro famiglie, al divertimento e alla diffusione dei valori dello sport.

Domenica 26 Maggio ci ritroveremo presso lo Stadio A. Viviani di Potenza alle ore 09.00 per un torneo di calcio riservato alla categoria Primi Calci.

In questa domenica di allegria e di sport ricorderemo, come ogni anno da quando non è più con noi, Domenico con il suo profondo amore per lo sport, soprattutto il calcio.

Domenico, cresciuto nel cortile dell’Oratorio Salesiano di Potenza, è stato Presidente degli Amici Domenico Savio e animatore di tanti ragazzi che oggi lo ricordano con amore e profonda gratitudine.

Inoltre dal mese di settembre 2014 la società sportiva PGS Don Bosco è stata intitolata a lui acquisendo la denominazione di “Asd PGS DON BOSCO “Domenico Lorusso”.

Un piccolo gesto per ricordare Domenico nell’oratorio che lo ha visto crescere e formarsi anche attraverso la PGS don Bosco, società che lo ha avuto prima come validissimo tesserato e poi come amico e sostenitore.

Infine l’associazione Il Pozzo della Farfalla, di cui era membro e sostenitore, dal 2014 è impegnata nel costruire un Centro di Formazione che poterà il suo nome in Togo”.