A Potenza un momento di confronto e di condivisione sul mondo del volontariato. I dettagli

“Un momento di confronto e di condivisione sul mondo del volontariato e sulla necessità di avvicinare le giovani generazioni al dedicarsi agli altri e ad aprire la città ad una dimensione partecipata del bene comune”.

Sintetizza così la presidente della Quarta Commissione consiliare permanente Angela Blasi l’audizione del presidente del CSV Basilicata Giannino Romaniello tenutasi nel corso dell’ultima seduta dell’organo consiliare.

“Un incontro utile alla costruzione di un percorso condiviso e una disamina della necessità di riconoscersi comunità, ma anche un’occasione per individuare soluzioni per un utilizzo ottimale della struttura che ospita il centro per il volontariato”.