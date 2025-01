Potenza, al via un importante progetto di formazione per supportare queste persone

Al Palazzo della Cultura in Via C. Battisti a Potenza si terrà una conferenza stampa di presentazione della Linea A Formazione, all’interno della progettazione approvata dalla Regione Basilicata per sostenere l’attività scolastica delle persone con disturbi dello spettro autistico nell’ambito del progetto terapeutico individualizzato e del PEI.

L’iniziativa è realizzata con il fondo per l’inclusione sociale delle persone con disabilità” Decreto 29 Luglio 2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Programmazione Regionale della Basilicata approvata con D.G.R. 951/2022.

I promotori spiegano:

“In coerenza con la Scheda progetto approvata con DGC n. 304/2024 si intende potenziare le competenze di docenti, operatori e caregiver su metodologie innovative per l’inclusione scolastica e favorire la creazione di una rete collaborativa tra scuola, famiglie e operatori socio-educativi.

Le azioni formative saranno pertanto orientate a perseguire i seguenti obiettivi specifici:

Favorire la comprensione delle caratteristiche dei disturbi dello spettro autistico e delle relative strategie di intervento;

Stimolare l’applicazione di metodologie educative efficaci;

Fornire strumenti digitali e materiali didattici per approfondimenti.

Il percorso avrà inizio con il kickoff meeting previsto a metà febbraio e proseguirà fino a giugno 2025 con un calendario che prevede fino ad un massimo 26 appuntamenti”.

Ecco la locandina della conferenza stampa e le informazioni per accedere al progetto in partenza.