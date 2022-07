A Potenza “Una giornata inclusiva” per presentare il nuovo progetto di accoglienza e integrazione! Ecco i dettagli

“Una giornata inclusiva“: questa l’iniziativa del Comune di Potenza e dell’Associazione Insieme i cui risultati dell’edizione 2021 e gli obiettivi della candidatura del progetto LGNetEA saranno presentati giovedì 28 luglio (alle ore 18.00), presso la Porta Sociale del Comune di Potenza presso l’Associazione Insieme Onlus (in viale del Basento, 102).

LGnetEA è un progetto co-finanziato dall’Unione Europea con la linea di finanziamento delle Misure Emergenziali del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI), linea direttamente gestita dalla Commissione Europea.

Il progetto nasce per fare sistema e migliorare le performance in ambito di politiche dell’immigrazione e dell’integrazione di fronte alla rilevante presenza nei territori di situazioni di estrema vulnerabilità.

L’Assessore alle Politiche Sociali, Fernando Picerno, spiega:

“Con ‘Una giornata inclusiva’, il Comune di Potenza intende presentare alla cittadinanza le buone pratiche di accoglienza e di inclusione realizzate dall’Amministrazione nel 2021, nonché illustrare finalità ed obiettivi che abbiamo affidato al nuovo progetto appena candidato; è un modo per confrontarsi e riflettere su come promuovere pratiche di integrazione per la corretta gestione del fenomeno migratorio“.

L’iniziativa è completata dal reading “Di sabbia e di sale”, opera letteraria del giornalista scrittore Mimmo Sammartino, dedicata alle storie drammatiche ed alle vicende individuali dei migranti che attraversano il Mediterraneo in cerca di una salvezza che, spesso, non troveranno.

Di seguito la locandina con i dettagli dell’iniziativa.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)