Potenza: preoccupazione per la stabilità del trasporto urbano. I dettagli

“Nel corso della riunione convocata Mercoledì, presso il Comune di Potenza, l’Assessore Blasi ha comunicato alle Organizzazioni Sindacali l’impossibilità di erogare gli stipendi ai dipendenti della società Trotta per impedimenti amministrativi.

La segreteria UIL Trasporti ha espresso preoccupazione per la stabilità del sistema trasporto urbano del comune del capoluogo e tenuto conto che più volte si sono verificati simili episodi e considerato che con lo stipendio del mese corrente, da corrispondere il giorno 20 scorso, doveva essere pagata anche la 14ma mensilità ha chiesto all’Amministrazione Comunale di Potenza (Committente) di sostituirsi alla società Trotta Bus per il pagamento della mensilità corrente e contributi previdenziali come da art. 30 del D.L. n°50/1976 nel più breve tempo possibile.

Inoltre, ha chiesto un immediato incontro con il Prefetto di Potenza per definire l’intervento anche per le prossime mensilità”.

