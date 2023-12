A Potenza una panchina rossa e la fiaccolata per non dimenticare Elisa e gli Scomparsi di Penelope. Le foto

Oggi a Potenza Libera Basilicata ha organizzato una fiaccolata per non dimenticare Elisa e gli Scomparsi di Penelope.

Il Presidio Libera Potenza “Elisa Claps e Francesco Tammone”, Penelope Italia Odv, Articolo Ventuno, Presidio Legalità, e la famiglia Claps, si sono riuniti insieme per ricordare tutti gli scomparsi.

Oggi Martedì 12 Dicembre, in occasione della 𝑮𝒊𝒐𝒓𝒏𝒂𝒕𝒂 𝑵𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍𝒆 𝒅𝒆𝒅𝒊𝒄𝒂𝒕𝒂 𝒂𝒍𝒍𝒆 𝑷𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒆 𝑺𝒄𝒐𝒎𝒑𝒂𝒓𝒔𝒆, l’invito è stato a ritrovarsi “Strada Facendo” per fare memoria e rinnovare “il nostro impegno anche con i familiari degli scomparsi”.

Queste le iniziative della giornata spiegate da Libera Basilicata:

“Alle ore 9:00 abbiamo deposto la Panchina Rossa di Elisa davanti la Chiesa della SS Trinità.

Chi vorrà potrà fermarsi per lasciare un pensiero o posare un fiore.

A partire dalle ore 18:00 tutti presso il Presidio Legalità in Via Sinni.

Ci siamo messi in cammino con una fiaccolata percorrendo Via Raffaele Acerenza, Via Beato Bonaventura, Via Pretoria fino davanti la Chiesa della SS Trinità.

Le persone che stanno partecipando alla fiaccolata hanno portato una candela di colore verde affinché illumini la strada verso casa di chi non vi ha fatto ancora ritorno.

Giunti davanti alla Trinità sono stati pronunciati i nomi degli scomparsi affinché possano far ritorno dai loro cari.

Alle comunità tutte chiediamo che, questa sera al calar del sole, palazzi pubblici e privati, si illuminino di color verde speranza, in segno di vicinanza e solidarietà alle famiglie delle persone scomparse.

Un gesto di sensibilizzazione in un momento, come quello delle festività natalizie, dove assumono importanza le parole: amore, famiglia, unione e calore.

Con l’impegno di essere ora e sempre al vostro fianco”.

Ecco le foto delle iniziative di oggi.