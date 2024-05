A Potenza una passeggiata inclusiva per la salute. I dettagli dell’iniziativa

Domenica 12 maggio, alle 9.30, presso il Parco Fluviale del Basento a Potenza, con partenza da Ponte San Vito, è in programma la prima edizione di “Corri in viola”.

Si tratta di una passeggiata inclusiva, con due percorsi di 3 e 5 km, per la sensibilizzazione nei confronti della Fibromialgia e delle malattie croniche invalidanti.

L’evento è gratuito e si celebra in occasione della Giornata mondiale della Fibromialgia.

Per gli organizzatori l’iniziativa vuole essere un’opportunità preziosa per coinvolgere l’intera comunità locale ed agire insieme per un importante obiettivo comune.

Promossa da CFU Italia Odv, con il sostegno di Uisp Basilicata e Fondazione Potenza Futura e il patrocinio del Comune di Potenza, Corri in Viola si pone come un interessante laboratorio di idee in movimento tra organizzazioni del Terzo Settore per la costruzione di alleanze durature nel territorio.

In tal senso, CSI Basilicata, CRI Comitato di Potenza, Associazione Nazionale Polizia Polizia di Stato, Zer0971 Aps, Latte Amore e Fantasia, CENAMIC Green Club, Asd DIWALI yoga e natura, Asd Tone Up Zone e Asd Picerno Run hanno contribuito con la loro fondamentale collaborazione a rendere possibile questa prima edizione nel capoluogo lucano di regione.

Dichiara Rosaria Marino, Referente per la Basilicata di CFU Italia Odv:

“Aver organizzato la prima edizione a Potenza costituisce un grande traguardo per la nostra giovane associazione.

Sensibilizzare la comunità sulla Fibromialgia e condividere il progetto con altre organizzazioni sono aspetti che ci riempiono d’orgoglio.

Grazie alla loro collaborazione, Corri in Viola sarà molto più di una passeggiata.

Saranno proposti laboratori ambientali, attività sportive, oltre che attività di informazione e di promozione della salute e dei corretti stili di vita.

Inoltre considerando che la Fibromialgia colpisce in percentuale un numero maggiore di donne rispetto agli uomini, nella domenica che celebra la Festa della Mamma, abbiamo previsto attività educative per mamme, papà e bambini insieme al WWF di Potenza e aree interne.

In particolare proporremo delle passeggiate con una guida ambientale per scoprire le specie naturalistiche che vivono lungo il parco”.

Dunque l’invito è rivolto a tutte le cittadine e tutti i cittadini di ogni età, a cui chiediamo anche di indossare un indumento o un accessorio di abbigliamento viola, per trascorrere insieme una giornata all’insegna dello sport e della salute, nel rispetto dell’ambiente e dei diritti.

Si specifica che la manifestazione è Plastic Free, pertanto, si utilizzerà l’acqua di rete nei punti di ristoro previsti lungo il percorso.

Di seguito la locandina con i dettagli.