A Potenza uno spettacolo nel giorno della “Festa della Mamma” per aiutare i bambini e le mamme di Gaza. L’iniziativa

Lunedì 13 Maggio 2024 alle 15:00, la Scuola Primaria “ G. Rodari “ di Bucaletto a Potenza organizza uno spettacolo di musica, canzoni e poesie per “ La Festa della Mamma”.

Già da alcune settimane le mamme e i papà degli alunni hanno accolto l’invito dell’insegnante coordinatrice Amelia Marsico e si ritrovano, di pomeriggio, in un laboratorio della scuola per creare oggetti unici fatti a mano da offrire, al termine dello spettacolo, per raccogliere fondi per la campagna UNICEF per i bambini e le mamme di Gaza che continuano a soffrire la fame, la sete, la mancanza di rifugi sicuri dal 7 ottobre dello scorso anno, quando ha avuto inizio un massacro senza fine.

Racconta Mario Coviello, Presidente del Comitato Provinciale UNICEF di Potenza:

“A Rafah oggi, c’è un bagno ogni 850 persone e una doccia ogni 3.500 persone.

Rafah oggi è una città di bambini nella quale le persone sono esauste e malnutrite e i bambini sono malati e centinaia di migliaia di essi hanno disabilità e una condizione medica che li mette ancora più in pericolo.

A questi bambini e alle loro mamme hanno pensato le mamme, i papà della scuola primaria di Bucaletto e le mani che tagliano, cuciono piccoli oggetti che diventeranno acqua da bere, cibo, medicine, quaderni, penne, giochi per nutrire la speranza.

A questi piccoli pensano le bambine, i bambini e le loro maestre mentre provano canti, suonano strumenti la cui armonia può, forse, per un attimo, far dimenticare ai piccoli della striscia di Gaza la paura, il sangue, il dolore.

Con questi alunni hanno lavorato Letizia Faraone e Leonardo Lucia, i due giovani del Servizio Civile Universale UNICEF di Potenza e anch’essi porteranno la loro testimonianza durante lo spettacolo.

Bucaletto con la sua Festa della mamma insegna come tenere viva, nonostante tutto, la indispensabile risposta umanitaria nella striscia di Gaza.

Tocca a ciascuno di noi fare la propria parte“.

Ecco la locandina dell’iniziativa.