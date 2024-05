A Savoia di Lucania corso di formazione gratuito per migliorare le competenze digitali dei cittadini. I dettagli

Adusbef Basilicata è stata invitata presso la sede dell’UNITRE di Savoia di Lucania con l’obiettivo di migliorare le competenze digitali dei cittadini adulti.

Il progetto pone particolare attenzione ai soggetti di età pari o superiore ai 65 anni e a coloro che presentano fragilità fisiche, economiche o sociali.

L’obiettivo del progetto è sensibilizzare non solo i soci dell’UNITRE, ma anche tutta la popolazione di Savoia di Lucania sull’importanza dell’utilizzo consapevole degli strumenti digitali e della rete.

L’evento si terrà a Savoia di Lucania, domani, l’11 maggio 2024, presso la sede dell’UNITRE in Corso Garibaldi, 16.

I corsi di formazione, disponibili sia in presenza che in modalità e-learning, coprono una vasta gamma di argomenti, tra cui i vantaggi della trasformazione della PA, il rapporto tra cittadini e amministrazioni, Identità Digitale, GLOSSARIO digitale, Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, Carta di Identità Elettronica, Spid, Tessera Sanitaria – Carta Nazionale dei Servizi, CNS, Fascicolo Sanitario Elettronico App IO, PagoPA, I motori di ricerca, La posta elettronica semplice e la PEC, I Social Media, Conoscere i Social Network più diffusi e le loro caratteristiche, It Wallet, come difendere i dati personali nella rete, Minacce online e cyber security: navigare consapevolmente si può, phishing, Intelligenza Artificiale, DIFENDERSI DALLE FAKE NEWS, Acquisti e Pagamenti sicuri On-Line, Gestione delle password.

Dopo aver sviluppato gli argomenti in un contesto di compartecipazione con i discenti, si passa alla prova pratica.

I corsi sono tenuti dai nostri esperti informatici Giuseppe Brienza e Domenico Lancieri, la dottoressa Angela Zaccagnino e la dottoressa Maria Carmela Santangelo, coadiuvati dalla legale rappresentante dell’Adusbef Basilicata, Vittoria Marzioni.

Ricordiamo inoltre che Adusbef Basilicata dispone di uno sportello, situato in via Fratelli Perito di Pignola, dedicato ai consumatori per fornire consulenza sull’accesso ai servizi digitali e rispondere alle esigenze di tutti i cittadini lucani.