A Ruoti l’inaugurazione del campetto polifunzionale: queste le foto

Si è tenuta sabato pomeriggio la cerimonia di inaugurazione del campetto in contrada Marana a Ruoti, un’opera realizzata dall’amministrazione comunale con il fondo “Infrastrutture sociali” del Dipartimento per le politiche di coesione.

La struttura, che per tanti anni è stata inutilizzabile e impraticabile, rinasce trasformandosi in un vero e proprio campo polifunzionale per Tennis e Calcio a 5.

Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza del sindaco avv. Franco Gentilesca e dell’amministrazione comunale, del sindaco di Muro Lucano Giovanni Setaro, del vicesindaco di Balvano Angela Teta, del coordinatore regionale di Sport e Salute Matteo Trombetta e del comando dei Carabinieri di Ruoti.

Il parroco Arenella Don Antonio ha partecipato all’inaugurazione, esortando i nostri giovani a curare il corpo e l’anima e dopo la benedizione il Sindaco ha dato il via alla partita di calcio a 5 della società Futsal Atletico Ruoti.

Afferma il Sindaco:

“Abbiamo gettato le basi di questo progetto nel 2020, unitamente alla precedente amministrazione comunale diretta dalla Dott.ssa Scalise, quello concluso è solo uno dei tanti interventi previsti, in un’ottica di un’azione più ampia, che prevede la realizzazione di altre opere che riqualificheranno in toto l’area di contrada Marana, che ha già visto una nuova pista pedonale e una pista di atterraggio per elisoccorso.

Un sentito grazie, dunque, a tutti i motori di questa rinascita, resa possibile grazie al contributo di diverse figure professionali, agli uffici comunali e al direttore dei lavori Ing. Antonio Zaminga, alla ditta edile Nardiello Gerardo e alla società Tennis Tecnica rappresenta in Basilicata dal Sig. Piero Calò, che si è occupata della finitura e dell’arredo del campetto.

Un ringraziamento particolare ai percettori di R.M.I e R.D.C. per l’impegno profuso nella pulizia complessiva dell’area.

Oggi è un bellissimo giorno che voglio dedicare all’intera comunità ruotese, con un occhio di riguardo alle nuove generazioni, ai nostri bambini, pieni di entusiasmo, di voglia di giocare e di crescere insieme”.

