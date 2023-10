A Potenza la “Fiera De Li Zang”: ecco l’Ordinanza

A Potenza regolamentazione per la circolazione e la sosta in occasione della “Fiera De Li Zang 2023”.

Di seguito l’ordinanza completa:

“I L D I R I G E N T E

Premesso che, con ordinanza sindacale n. 224 del 23/12/2019 veniva trasferito temporaneamente e sperimentalmente il mercato mensile e delle fiere da Viale del Basento a Via della Fisica;

Vista:

– l’Ordinanza Sindacale n. 66/2021, dove si stabilisce il nuovo percorso espositivo in via della Fisica, conseguente all’emergenza epidemiologica da COVID 19 delle fiere, del 27 agosto, e 23 ottobre 2021 e che proroga il provvedimento della tenuta del mercato mensile cittadino ricadente il 1° sabato di ogni mese fino a tutto dicembre 2021;

– l’Ordinanza Dirigenziale n. 68 del 1/7/2021 che regolamentava la circolazione e la sosta in occasione del mercato mensile cittadino ricadente il 1° sabato di ogni mese;

– la nota del 21/8/2020 dell’U.D. Assetto del Territorio ufficio Attività Produttive con la quale comunica che saranno tenute le fiere cittadine del 27 agosto e del 23 ottobre p.v., sospese a causa del Covid e la conseguente modifica degli stalli per l’adeguamento alle misure ministeriali per il contenimento del virus come da planimetria allegata;

– l’ultima Ordinanza sindacale n. 69/2022, che ritiene opportuno, la tenuta della Fiera D’Agosto 2023, ricadente il 27 agosto 2023 e la Fiera De Li Zang 2023, ricadente il 23 ottobre 2023, secondo il percorso espositivo del Mercato Mensile, riportato nelle planimetrie allegato 2 della presente Ordinanza;

Visti:

– l’art. 107 del D. Lgs 267/2000 – T.U. Enti Locali – “Funzioni e responsabilità della dirigenza”;

– gli artt. 5, (comma 3), 6 e 7 del Codice della Strada D.Lgs. n. 285/1992 e il Regolamento di esecuzione

approvato con D.P.R. 495/1992 e successive modifiche ed integrazioni;

DISPONE

il giorno 23 ottobre 2023;

il rinnovo della regolamentazione per la circolazione e la sosta nell’area interessata dal mercato mensile, e delle fiere di cui alle ordinanze dirigenziali n. 524 del 27/12/2019, 137 del 23/7/2020 , 53 del 2021, e 68 del 1/7/2021, come di seguito indicata:

divieto di transito dei veicoli nel tratto di via della Fisica, compreso tra le intersezioni della stessa con via dell’Edilizia, nei pressi dell’ex “CIPZOO”e nei pressi dello stabilimento “Lucania Resina”, fatta eccezione per il solo transito per i dipendenti degli Enti Pubblici e delle attività commerciali presenti sull’area mercatale, mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine;

divieto di transito e di sosta con rimozione forzata (0-24), su ambo i lati, nel tratto viario compreso tra via della Fisica e via dell’Edilizia, nei pressi dello stabilimento “MARCEGAGLIA”;

divieto di transito dei veicoli sul viadotto di attraversamento del fiume Basento, tra via della Fisica e via della Chimica.

Ad ogni buon fine si allegano le planimetrie della zona mercato che diventano parte integrante e sostanziale della presente;

Il dispositivo della presente ordinanza si intende valido fino a completamento delle operazioni di pulizia a cura degli operatori ACTA, da effettuarsi nella stessa giornata del 23/10/2023.

La presente Ordinanza, può essere modificata o revocata in qualsiasi momento per sopravvenute

esigenze;

– viene trasmessa, per quanto di rispettiva competenza:

Agli operatori della segnaletica stradale;

Al Servizio Attività Produttive – SUAP;

Al comando di Polizia Locale; Ufficio Mobililtà;

Al Comando Vigili del Fuoco; Ai Carabinieri;

Alla Questura;

Al Comando della Polizia Stradale;

Alla Guardia di Finanza;

Al 118;

Azienda Ospedaliera San Carlo; CO.TRA.B;

Miccolis Spa;

Al Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza”.

Di seguito le planimetrie.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)