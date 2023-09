A Tito l’Orchestra Sinfonica 131 della Basilicata con il noto direttore di coro e compositore Mons. Marco Frisina! Ecco i dettagli

È Mons. Marco Frisina l’ospite delle nuove produzioni che l’Orchestra Sinfonica 131 della Basilicata porterà in scena 𝐥𝐮𝐧𝐞𝐝𝐢̀ 𝟐𝟓 𝐬𝐞𝐭𝐭𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞, 𝐚𝐥𝐥𝐞 𝐨𝐫𝐞 𝟏𝟗.𝟑𝟎, 𝐧𝐞𝐥 𝐂𝐨𝐧𝐯𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐒𝐚𝐧𝐭’𝐀𝐧𝐭𝐨𝐧𝐢𝐨 𝐝𝐚 𝐏𝐚𝐝𝐨𝐯𝐚 di Tito.

Romano, sessantanovenne, Mons. Marco Frisina è un apprezzato direttore di coro e compositore che ha spesso legato la propria produzione musicale al mondo del cinema, del teatro e della televisione, soprattutto indicando una nuova via per la musica sacra dei nostri tempi.

Inevitabile ricordare, tra le sue numerose composizioni, la colonna sonora per “La Bibbia giorno e notte” realizzata dalla Rai, oltre che le musiche per serie televisive quali “Abramo”, “Mosè”, “Giuseppe”, accanto a produzioni “profane” come “Michele Strogoff”, “Edda Ciano” e “Callas e Onassis”, per non dire della sua celebre rilettura in chiave musical de “La Divina Commedia” di Dante Alighieri.

Vincitore di numerosi premi e riconoscimenti, Mons. Frisina dirigerà con l’Orchestra 131 della Basilicata un programma di proprie composizioni intitolato “Pacem in Terris”, avvalendosi della professionalità di alcuni apprezzati interpreti ed ensemble lucani e pugliesi.

Si esibiranno nei ruoli solistici:

il tenore Francesco Malapena e il mezzo soprano Maria Candirri;

parteciperanno inoltre all’esecuzione:

il Coro Opera Festival,

la Schola Cantorum della Concattedrale di Bitonto,

maestro del coro Giuseppe Maiorano,

il Coro Lirico Euromediterraneo,

maestro del coro Pasquale Menchise.

L’ingresso è libero.

Ecco la locandina.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)