A Tolve si rinnovano i festeggiamenti per l’amato San Rocco! Il programma

Ancora festeggiamenti, a Tolve, per il Santo patrono del paese: San Rocco

Venerato dalla Chiesa come protettore dei pellegrini, degli appestati e dei contagiati (simbolo di carità e guarigione verso i malati), è anche invocato, in molti paesi, come protettore degli animali e dagli eventi catastrofici naturali.

Emblema delle sofferenze, è considerato anche il patrono degli invalidi, dei prigionieri e degli emarginati.

Tra i tanti paesi della nostra Regione in cui il San Rocco è venerato e festeggiato, il primo posto è certamente riconosciuto a Tolve, paese che vanta una lunga e vivace tradizione del culto per il Santo che ogni anno richiama (nella duplice ricorrenza del 16 Agosto e 16 Settembre) decine di migliaia di pellegrini da tutta la regione e dalle regioni vicine, come testimoniano le migliaia di ex voto conservati nella “Casa del Pellegrino“.

La motivazione del doppio festeggiamento non è ancora ben chiara.

Le fonti storiche certe associano questa scelta all’andamento di quella che era vita agricola: nel mese di Agosto, infatti, i contadini tolvesi erano impegnati nei campi nella raccolta del grano e la festa del Santo patrono li distoglieva dai loro impegni.

In entrambe le occasioni, a mezzogiorno, si svolge una solenne processione, dove la statua di San Rocco è portata a spalla dai devoti per le vie cittadine.

All’uscita dalla chiesa della Statua del Santo, le campane completano il tutto suonando a festa, accompagnate dall’Inno a San Rocco della banda.

In occasione dell’evento festivo, la statua è ricoperta da un manto d’oro realizzato componendo i numerosissimi ex voto donati al Santo per testimoniare il sentito legame di devozione e testimoniare le Sue virtù miracolose.

I festeggiamenti per San Rocco oggi cominceranno dalle prime luci del mattino:

Alle ore 7:00, 8:00, 9:00, si terranno le Sante Messe presso il Santuario;

Alle ore 10:30 è la volta della Solenne Celebrazione Eucaristica;

Alle ore 12:00 l’attesissima, conosciutissima e solenne processione della statua di San Rocco per le vie cittadine;

Alle ore 17:00 e 19:00 sono in programma le Sante Messe in Santuario.

La serata si concluderà in Piazza M. Pagano dove, a partire dalle ore 21:30, le note del Gran concerto bandistico allieteranno grandi e piccini.

Di seguito la locandina.