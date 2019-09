Straordinaria vittoria del Potenza in trasferta: secondo posto e una città che sogna!

Si è appena concluso il match valevole per la quarta giornata del campionato di serie C, girone C.

Protagoniste: Potenza e Bisceglie.

I Rossoblù da subito hanno dominato la partita.

A segnare il gol del vantaggio è stato Murano al 38′.

Poco prima della fine del primo tempo, il Potenza ha allungato le distanze, segnando al 44′ su gol di Viteritti.

Partita ricca di colpi di scena anche durante il secondo tempo: nei primi minuti Giosa aumenta il vantaggio dei Leoni.

Gli avversari non sono riusciti a sbloccare la partita.

Il match si è infatti concluso con il risultato finale di 3-0.

Grandissimo Potenza, continua così!

Dove possono arrivare secondo voi i nostri campioni?

Di seguito la classifica.