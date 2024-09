Academy Basket Potenza, la preparazione prosegue con altri due allenamenti congiunti: ingresso gratuito per gli appassionati. I dettagli

Il doppio interessante allenamento congiunto casalingo con Rende (Serie B interregionale) e Bernalda (Divisione Regionale 1) chiuderà la seconda settimana di lavoro per l’Academy.

Divisa tra parquet, agli ordini del tandem Gallo – Della Monica – e lavoro fisico/atletico in sala pesi con il Prof. De Grazia, la rinnovata squadra rossoblù procede spedita nella preparazione in avvicinamento al prossimo campionato di Serie C: start il 6 Ottobre con la trasferta di Trani.

Dopo aver debuttato sul rettangolo amico del PalaPergola Mercoledì con Foggia, capitan Giuseppe Pace e compagni sono subito tornati a lavoro già all’indomani dell’impegno con la squadra di coach Ciccone e nel weekend scenderanno nuovamente in campo per altre due tappe di questa ricca preseason.

Saranno infatti altre quattro, nelle successive due settimane che precedono la visita alla neopromossa Fortitudo nella prima ufficiale della Division O, le sfide in calendario per il roster rossoblù: l’andata e ritorno con Agropoli, intervallata dalle trasferte di Bernalda e Foggia.

I prossimi due scrimmage si presentano di entità differente, anche rispetto al campionato di militanza delle avversarie, ma permetteranno allo staff tecnico di valutare i progressi e la tenuta mentale di una squadra che sembra stia assimilando in fretta i concetti proposti in allenamento, dimostrando una una buona propensione a velocizzare la conoscenza reciproca di un organico nuovo per otto dodicesimi.

Conferma coach Gianluca Gallo in vista del doppio appuntamento del weekend:

“L’inizio di preparazione è stato decisamente buono, i ragazzi stanno lavorando in maniera intensa e concentrata sia sul campo da basket, che nel sottoporsi al lavoro fisico – atletico coordinato egregiamente dal Prof. De Grazia il nostro percorso di crescita e reciproca conoscenza procede spedito, perché l’intero roster sta dimostrando grande voglia di apprendere, compresi i più giovani”.

A dispetto del rinnovamento evidente, già nel primo test con Foggia non sono mancate predisposizione a condividere il pallone in attacco e mettere il proprio talento a disposizione della squadra, soprattutto nei primi venti minuti.

Ad essere sinceri, la prima uscita stagionale, oltre ad averci permesso di capire a che livello siamo in un assaggio di campionato contro una prossima avversaria è andata oltre le mie aspettative, perché la squadra comincia a cercarsi ed a collaborare, prediligendo soluzioni collettive alle giocate del singolo”.

L’appuntamento di domani con Rende, squadra che parteciperà al prossimo campionato di B interregionale guidata in cabina di regia dal potentino ed ex Academy Simone Ginefra, si offre, dunque come esame propizio per verificare gli ulteriori progressi:

“L’auspicio e l’obiettivo ovviamente sono quelli di confermare queste buone sensazioni anche al cospetto di un’avversaria di categoria superiore, che quindi ci porrà un ostacolo di livello crescente rispetto alla partita con Foggia.

La stessa replica all’indomani con Bernalda ci servirà ad assimilare ulteriormente i concetti su cui stiamo lavorando ed a ruotare l’intera rosa al terzo impegno in una settimana: i ragazzi più giovani ci stanno dando una grande mano e la partita tornerà utile anche per iniziare a capire quanto potranno essere utili anche in campionato”, ha chiuso così la sua analisi il coach di origine monopolitana, alla prima stagione sulla panchina potentina.

Il doppio appuntamento, dunque, è per Sabato e Domenica alle ore 18.00 al PalaPergola, con ingresso gratuito per gli appassionati che vorranno cominciare a familiarizzare con la nuova Academy.