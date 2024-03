Acerenza: al via i lavori sulle strade di collegamento con questi comuni della provincia. I dettagli

Al via domani i lavori di miglioramento delle condizioni di sicurezza e consolidamento del corpo stradale delle Strade provinciali SS.PP n.6 – IV tronco “Appula”, ex S.S. n.169 “di Genzano” e n.6 III tronco “Appula”, che interessano i Comuni di Acerenza e Genzano di Lucania.

Importo totale di 650 mila euro.

A darne notizia la Presidenza della Provincia di Potenza, in relazione alle definizioni dei progetti finanziati dal CIPESS ed a valere sul fondo per lo sviluppo e coesione (FSC) 2021/2027.

L’intervento prevede il miglioramento delle condizioni di sicurezza della viabilità provinciale mediante:

il rifacimento del sottofondo e dello strato di usura di tratti di strada,

con la risagoma di tratti con avvallamenti,

la irreggimentazione delle acque meteoriche mediante realizzazione di nuove zanelle e/o tombini ove necessario,

l’integrazione dei dispositivi di ritenuta,

l’integrazione della segnaletica di sicurezza orizzontale e verticale.

Lavori anche sulla S.P. 6 Appula IV Tronco.

La S.P. 6 Appula IV Tronco ha origine dalla S.P. 22- bivio per Genzano e termina lungo la S.P. ex SS. 168 in abitato di Palazzo S.Gervasio, con una lunghezza di km. 12+500 ed è ad unica carreggiata con due corsie di larghezza compresa tra 6,50 e 6,00 m., ricade nel territorio di Banzi e Palazzo S. Gervasio, con uno sviluppo pianeggiante e rettilineo e, svolge un’importante funzione di collegamento tra le i comuni di Banzi e Palazzo e serve per collegare l’area dell’Alto Bradano con le direttrici regionali.

Su questa arteria, gli interventi, consistono:

1) pulizia di fossi stradali e cunette per consentire il deflusso delle acque, con la pulizia del piano viabile da materiale depositatosi nel tempo;

2) sistemazione del piano viabile, con interventi di fornitura e posa in opera di nuova pavimentazione mediante bynder e tappeto di usura, soprattutto nel tratto finale da Banzi verso Palazzo;

3) nella messa in opera di nuove barriere del tipo “N2” e H2 bordo laterale, per la sicurezza stradale, nonché il livellamento delle barriere esistenti con la sostituzione dei paletti;

4) nella messa in opera di segnaletica orizzontale e verticale, con segnali di pericolo, obbligo e divieto al fine di segnalare le condizioni della strada, e consentire una circolazione in sicurezza. S.P. ex SS. 169 di Genzano: La S.P. ex SS. 169 di “Genzano” ha origine dalla SS. 96 Bis e termina nella provincia di BAT, con una lunghezza di km. 25+800 e collega i comuni di Oppido e Genzano verso le direttrici regionale quali la Bradanica.

Con il presente progetto si prevede di intervenire nella parte iniziale della direttrice e precisamente dal km. 0+00 all’abitato di Genzano, mentre il tratto finale della strada sarà interessato da un altro progetto di sistematizzazione e messa in sicurezza.

Il tratto de quo si presenta con dissesti vari lungo tutto il tratto, con buche e deformazioni del piano viabile, e con la mancanza di barriere di protezione.

Gli interventi consistono nella sistemazione del piano viabile:

con interventi di fornitura e posa in opera di nuova pavimentazione mediante bynder e tappeto di usura, soprattutto nel tratto finale da Banzi verso Palazzo;

nella messa in opera di nuove barriere per la sicurezza stradale, con la sostituzione dei paletti;

nella messa in opera di segnaletica orizzontale e verticale;

E per finire i lavori interesseranno anche la S.P. 6 Appula III Tronco.

La S.P. 6 Appula III Tronco ha origine dal bivio per Forenza e termina alla fine della S.P. 22 bivio per Genzano, con una lunghezza di km. 7+300 ed è ad unica carreggiata con due corsie di larghezza compresa tra 5,50 e 6,00 m., ricade nel territorio di Acerenza e Genzano.

Qui, gli interventi consistono nella sistemazione del piano viabile, mediante la messa in opera di nuova pavimentazione con bynder e tappeto di usura e la messa in opera di nuove barriere di protezione e segnaletica orizzontale e verticale di pericolo obbligo e divieto al fine di segnalare le condizioni della strada.