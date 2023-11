Acquedotto Lucano assume 10 persone a tempo indeterminato! Ecco i dettagli

Acquedotto Lucano assume 10 persone con la qualifica di Operatori di impianti per la depurazione, la potabilizzazione e la distribuzione delle acque.

L’azienda, tramite l’Arlab (Azienda regionale per il lavoro della Basilicata), ha indetto una selezione pubblica per l’assunzione di queste figure.

L’inquadramento avverrà con contratti a tempo indeterminato, secondo il trattamento economico del Contratto collettivo nazionale di lavoro del settore Gas/Acqua.

Le sedi di lavoro sono tre: Castelluccio Inferiore, Montalbano Jonico e Potenza.

L’amministratore unico di Acquedotto Lucano, Alfonso Andretta:

«Prosegue la campagna di potenziamento dell’organico aziendale in maniera coerente con il piano industriale approvato dalla Regione e dagli altri soci.

Due mesi fa il concorso per dieci posti da fontaniere/addetto al servizio idrico integrato, ora questa selezione per operatori di impianto. Non mancheranno anche le opportunità per altre quali ad esempio ingegneri ed informatici.

Un rafforzamento afferma che consente ad Acquedotto Lucano di far fronte alle nuove sfide come quelle del PNRR e che, in definitiva, giova alla qualità dei servizi offerti agli utenti».

Per partecipare alla selezione basta visitare il sito internet dell’Arlab, all’indirizzo https://www.agenziaregionalelab.it/avviso-di-di-avviamento-a-selezione-per-lassunzione-a-tempo-pieno-e-indeterminato-di-n-10-dieci-unita-lavorative-con-la-qualifica-di-operatori-di-impianti-per-la-depurazione-la-potabilizz e seguire le indicazioni.