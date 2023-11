Trasporto pubblico: “oltre 15 milioni di euro per la Basilicata”. I dettagli

“L’approvazione di oltre 15 milioni di euro per il trasporto pubblico locale e ferroviario in Basilicata rappresenta un passo significativo verso il miglioramento di un servizio pubblico essenziale per i cittadini lucani.

Esprimo, per questo, la mia più profonda gratitudine al Ministro Salvini.

Le risorse, ottenute attraverso l’Intesa in Conferenza Unificata, contribuiranno in maniera decisiva all’ammodernamento dei nostri sistemi di trasporto e porteranno benefici tangibili alla comunità”.

Lo dichiara in una nota l’assessore alle Infrastrutture e Mobilità della Regione Basilicata Dina Sileo.

“Grazie al Mit, guidato da Matteo Salvini, sono in arrivo oltre 15 milioni di euro per il trasporto pubblico locale e ferroviario in Basilicata.

E’ quanto ha dichiarato Pasquale Pepe, coordinatore del partito in Basilicata, che prosegue:

“Ieri, infatti, è stata sancita l’intesa in Conferenza Unificata e c’è, quindi, il via libera allo schema di decreto per la ripartizione del saldo del Fondo nazionale per il Tpl alle regioni a statuto ordinario.

Risorse preziose che il dicastero di Porta Pia mette a disposizione dei nostri territori per supportare un servizio pubblico fondamentale. Ancora una volta la Lega al governo passa dalle parole ai fatti”.