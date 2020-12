AGGIORNAMENTO Coronavirus Basilicata: 66 nuovi Positivi Lucani! Ecco i dati completi Comune per Comune

REGIONE BASILICATA – BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS.

ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL 29.12.2020.

Report dati processati in data 28 dicembre 2020:

Tamponi molecolari di giornata n. 704

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 70

Tamponi negativi: N. 634

RICOVERATI N. 90

1 DECEDUTO a Potenza.



66 positivi residenti:

1 Atella

2 Baragiano

1 Bernalda

1 Corleto Perticara

1 Genzano di Lucania

1 Lauria

5 Lavello

2 Marsico Nuovo

8 Matera

7 Melfi

2 Montemilone

1 Muro Lucano

2 Palazzo San Gervasio

4 Paterno

3 Pignola

1 Pomarico

12 Potenza (n. 1 domiciliato a Picerno; n. 1 domiciliato a Pignola)

3 Rionero in Vulture

4 Ruvo del Monte

1 Sant’Angelo le Fratte

1 Sant’Arcangelo (domiciliato a Corleto Perticara)

1 Satriano di Lucania

1 Tito

1 Venosa

2 positivi non residenti ma domicliati in Basilicata: 1 Lazio domiciliato a Corleto Perticara e 1 Puglia domiciliato ad Acerenza.

Positivi non residenti ed in isolamento nelle rispettive Regioni: n. 2 in Puglia.

43 guariti residenti in Regione Basilicata:

2 Acerenza

1 Barile

1 Castronuovo di Sant’Andrea

2 Corleto Perticara

1 Episcopia

1 Grassano

1 Lagonegro

1 Latronico (domiciliato a Lauria)

2 Lavello

1 Marsicovetere

5 Maschito

6 Matera

1 Melfi

1 Policoro

2 Potenza

1 Satriano di Lucania

1 Senise

13 Venosa

CASI ATTUALI RESIDENTI N. 5.764

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 5.674

DECEDUTI RESIDENTI N. 242

GUARITI RESIDENTI N. 4.240a

a

