Al Jazz Club Potenza tutto pronto per l’imperdibile concerto “People feat. NICO GORI”! Ecco i dettagli

Concerto al jazz club Potenza Sabato 15 ottobre ore 21:00.

L’8 di ottobre ha preso il via ITAClub – Jazz Festival, la rassegna che coinvolge alcuni dei più importanti club italiani attivi sul territorio nazionale, mettendo in programma oltre 30 eventi che si concluderanno sabato 15 ottobre in occasione della Giornata nazionale del Jazz Club.

Italia Jazz Club è in continua crescita e attualmente annovera fra le sue fila oltre 40 associati che per il secondo anno consecutivo organizzano tutti insieme questa imponente manifestazione che vedrà il coinvolgimento di oltre 150 fra musicisti e artisti legati al mondo del jazz.

Il jazz club Potenza in tale occasione, ha organizzato il concerto People feat. NICO GORI

Si esibiranno quindi:

Nico Gori sax and clarinet,

Igor Caiazza drums,

Marco De Gennaro piano,

Tommaso Scannapieco double bass.

Igor Caiazza, compositore e arrangiatore, percussionista classico e jazzista, Igor Caiazza collabora regolarmente dal 2008 con il Teatro Alla Scala di Milano, e dal 2010 al 2016 è stato Principale Percussionista della prestigiosa orchestra tedesca di Claudio Abbado, la Mahler Chamber Orchestra.

Ha inoltre collaborato con Andrea Bocelli, Rondò Veneziano, Mika, Zucchero, Alessio Boni, Elio (da Elio e le Storie Tese), Nicola Piovani, Fabrizio Bosso, Tullio De Piscopo, Karima,Javier Girotto, Nico Gori, Julian Oliver Mazzariello, Alessandro Lanzoni, Mauro Ottolini, Gabriele Evangelista, Amedeo Ariano, Aldo Vigorito, Giovanni Amato, Alfonso Deidda, Jerry Popolo, Carlo Fimiani, Antonio De Luise, Tommaso Scannapieco, e altri.

Nico Gori, Clarinetti, saxofoni, composizione, arrangiamento Nasce a Firenze il 13 Settembre 1975.

Inizia lo studio del clarinetto all’ età di sei anni, conseguendo il diploma presso il Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze nel 1993.

Nella sua carriera Nico Gori tiene numerosi concerti sia come solista che in big bands, orchestre sinfoniche e formazioni jazz in qualità di leader o side-man, spaziando dalla musica classica al jazz, dal funky all’acid jazz, esibendosi in teatri, clubs, festivals , trasmissioni radio e televisive in tutto il mondo.

Ha collaborato e collabora con musicisti di grande fama quali tra cui Fred Hersch, Tom Harrell, Lee Konitz, Chicago Underground, Enrico Rava, Stefano Bollani, Tom Kennedy , Renato Sellani, Antonello Salis, Bruno Tommaso, Paolino Dalla Porta, Gianluca Petrella, Roberto Gatto, Ellade Bandini, Ares Tavolazzi, Sandro Gibellini, Massimo Moriconi e con cantanti pop quali Anna Oxa, I Dirotta su Cuba, Fabio Concato e Gino Paoli.

Nel 2000 vince il Premio Massimo Urbani come miglior talento italiano emergente.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)