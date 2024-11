Alluvione in Spagna: grande risposta da parte dei cittadini alla campagna di solidarietà lucana. I dettagli

I primi aiuti partiranno nella serata di venerdì 8 novembre dal porto di Salerno a bordo di una nave della Grimaldi Lines che raggiungerà Valencia nella giornata di martedì 12 novembre.

Si è chiusa con la raccolta di ben 26 bancali di prodotti alimentari a lunga scadenza la campagna di solidarietà “Sos Valencia” promossa dal Gruppo Lucano della Protezione Civile in collaborazione con altre associazioni (Svimar e MedinLucania) per dare un sostegno concreto alla popolazione ed in particolar modo ai tanti italiani che vivono nella città spagnola tragicamente segnata dall’alluvione dello scorso 29 ottobre, con l’ultimo bilancio che parla di quasi 220 vittime.

Evidenzia il presidente nazionale del Gruppo Lucano, Pier Luigi Martoccia:

“Abbiamo subito aderito all’invito della Svimar e di MedinLucania per contribuire in maniera fattiva a questa emergenza.

Abbiamo subito predisposto la raccolta di prodotti alimentari nelle nostre 130 sedi dislocate tra Basilicata, Campania e Calabria che nella giornata di venerdì 8 novembre verranno convogliati a Contursi Terme per poi essere caricati a bordo della nave che partirà dal porto di Salerno.

Si tratta di un’iniziativa che fa seguito a tante altre portate avanti negli ultimi anni, dall’emergenza per la guerra in Ucraina a quella per il terremoto in Turchia”.

Nella sola città di Potenza, dove il punto di raccolta è stato allestito presso il centro commerciale Galassia, la sensibilità dei cittadini ha permesso di raccogliere 1.380 kg di derrate alimentari.

Da parte del Gruppo Lucano il ringraziamento ai tanti volontari impegnati nella campagna di solidarietà e ai tantissimi cittadini che non hanno fatto mancare, come sempre, il loro supporto.