Prevenzione oncologica, nel 2025 nel Potentino oltre 1000 visite: i dettagli

La prevenzione oncologica, l’assistenza psicologica e la formazione per i caregivers sono alla base del progetto interregionale per la lotta al tumore che vede la Fondazione Ant di Potenza capofila, in unione con Puglia, Campania e Sardegna.

Durante una conferenza stampa stamani, a Potenza, sono state presentate le linee guida che porteranno all’effettuazione di 1.300 visite gratuite di prevenzione dei tumori della tiroide, melanoma, mammella e testicolo, nel capoluogo lucano e a Pignola, Avigliano, Brindisi di Montagna, Villa d’Agri e Viggiano, nel Potentino, in 55 giornate a partire dal mese di gennaio del 2025.

Ha spiegato il delegato di Ant Basilicata e Campania, Antonio Imbrogno:

“Fondamentale, oltre le visite, per noi sono anche l’assistenza psicologica offerta a pazienti e familiari, in tutte le fasi della malattia, la prevenzione nelle scuole e la formazione dei cargivers”.

Il progetto si avvale, in Basilicata, del supporto di due associazioni, “Io potentino” e “La luna al guinzaglio”, che segnaleranno i casi più urgenti in cui il lavoro dell’Ant sarà più significativo.