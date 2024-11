Avigliano dice No alla violenza sulle donne. L’iniziativa

Le associazioni Gruppo Coordinamento Donne ODV ETS e ASD Nordic Walking Basilicata si sono fatte promotrici locali dell’iniziativa nazionale organizzata dalla Scuola Italiana Nordic Walking e Nordic Workout Italia, dal titolo “Camminata nazionale Amore senza Lividi” che giunge quest’anno alla sesta edizione e che nasce allo scopo di sensibilizzare sulla lotta contro la violenza sulle donne.

L’evento si terrà ad Avigliano domenica 17 novembre con raduno alle ore 9.00 presso la Villa del Monastero e la camminata di circa 4 km, alla portata di tutti, seguirà poi il seguente percorso: partenza ore 9,30 passando da c.so Coviello, via Roma, viale Verrastro, Stazione FAL, viale Verrastro, c.so Gianturco, Chiesa Annunziata, via Don Minzoni, p.tta Don Minzoni, c.so Garibaldi, rotatoria c.so Garibaldi, ritorno in Piazza Gianturco, dove si terrà una raccolta fondi a sostegno degli SPORTELLI ANTIVIOLENZA TELEFONO DONNA e CENTRO ANTIVIOLENZA ITINERANTE GEA.

Durante la manifestazione ci saranno dei collegamenti in diretta con tutte le altre città italiane che hanno aderito all’iniziativa e saranno effettuate delle brevi interviste alle diverse figure istituzionali presenti.

L’evento locale è Patrocinato da: Comune di Avigliano, Commissione Regionale Pari Opportunità della Basilicata, Consigliera di Parità Regione Basilicata, Consigliera di Parità Provincia di Potenza, Differenza Donna APS ONG, Ordine degli Assistenti Sociali Consiglio Regionale Basilicata.

L’assistenza sanitaria gratuita sarà a cura della Croce Rossa Italiana Comitato Valle del Trono Sede di Avigliano.

Numerose sono state le associazioni del territorio che già hanno scelto di partecipare e di seguito si elencano al solo scopo di ringraziarle: ASD Nordic Walking Basilicata | ASD Tennis Avigliano |APS Banda Musicale Città di Avigliano | Avigliano Calcio | Avigliano Viva | AVIS Avigliano | Bottega dei TalentO.S.S. | Circolo culturale “Don Mimì Mecca” | Club Kairos Avigliano | CRI sede di Avigliano | Cuore e Salute | Gruppo Coordinamento Donne Avigliano | Legambiente Avigliano | MODS Avigliano | Motoclub Il Nibbio Avigliano | Outdoor Club Avigliano | Pro Loco Avigliano | Protezione Civile Gruppo Lucano Avigliano | San Vito Martire | Zia Lisa.

Gli organizzatori invitano a partecipare numerosi e ad indossare un capo o accessorio di colore rosso.

Di seguito la locandina con i dettagli.