Bardi: “la Basilicata è la mia Champions League. Orgoglio lucano”. Ecco la situazione

“Per quanto mi riguarda la Basilicata è la mia Champions League. Orgoglio lucano”.

E’ quanto ha scritto sui social il governatore lucano uscente, Vito Bardi (Forza Italia), candidato del centrodestra per le Regionali del 21 e del 22 aprile.

Il tweet di Bardi, come fa sapere ansa, è riferito a una frase attribuita oggi dal Corriere della Sera all’ex ministro della Sanità, il potentino Roberto Speranza:

“Io gioco in nazionale e mi volete far tornare in serie B” con la quale, stando all’articolo, avrebbe motivato la decisione di non correre in Basilicata.

Stamani, in una nota, Speranza ha detto di “non aver mai né pensato né pronunciato le parole che mi vengono attribuite oggi con un virgolettato su un importante quotidiano nazionale”.