“Barriere ZERO, Potenza per TUTTI”: al via la votazione per il Logo. Ecco come partecipare

Dalle ore 15.00 del 21 maggio, e per le successive 24 ore, sarà possibile esprimere la propria preferenza per il logo del progetto “Barriere ZERO, Potenza per TUTTI”, l’iniziativa volta a promuovere l‘accessibilità e l’inclusione sociale nel capoluogo lucano.

Il voto avverrà online, attraverso le pagine Instagram e Facebook del Forum dei Giovani del Comune di Potenza.

Per partecipare, basterà seguire uno dei due canali social e visualizzare le storie dedicate.

Si potrà scegliere un solo logo ed esprimere la propria preferenza segnalandolo con il numero di riferimento nell’apposita box!

Tutti sintonizzati, ogni cittadino è invitato a partecipare e supportare i tanti artisti che hanno scelto di cimentarsi in questa avvincente sfida!

Il logo vincitore sarà utilizzato come immagine ufficiale del progetto “Barriere ZERO, Potenza per TUTTI” e sarà consegnato a tutte le attività commerciali (e similari) accessibili, contribuendo a rendere Potenza una città inclusiva, dove tutti possono vivere e muoversi liberamente!