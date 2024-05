Studenti dell’IPS “Umberto di Pasca” di Potenza curiosi assistono a simulazioni di situazioni di emergenza dei Vigili del Fuoco. Le foto

Proseguono le iniziative di campagne informative dei Vigili del Fuoco, in accordo con soggetti pubblici e privati, finalizzate a incrementare la cultura della sicurezza e a sensibilizzare le persone verso l’adozione di comportamenti utili a prevenire l’insorgenza di incendi nei luoghi di lavoro, di studio e di vita.

Questo Comando ha aderito alla specifica richiesta dell‘Istituto Professionale di Stato per i Servizi di Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera di Potenza per la partecipazione al progetto “Accessibilità e sicurezza per persone con disabilità”.

Tale progetto è stato realizzato in due momenti formativi: in data 26.04.2024, presso l’istituto scolastico, è stata incentrata la sensibilizzazione e la formazione.

La sessione ha fornito informazioni sulle diverse tipologie di incidenti, su come affrontarli e sulle migliori pratiche per garantire soprattutto la sicurezza del soggetto interessato dall’evento.

In data odierna, con la visita al Comando, sono state create simulazioni di situazioni di emergenza coinvolgenti persone con disabilità, come incendi, evacuazioni e soccorsi in ambienti non convenzionali.

Sono state utilizzate attrezzature speciali e insegnate tecniche adattate per il soccorso e l’evacuazione di persone con disabilità.

Tutte le attività hanno cercato di stimolare la curiosità nei ragazzi anche per far loro comprendere e accrescere la consapevolezza che lavorare in squadra, rispettando ruoli e competenze e aiutandosi l’un l’altro, aumenta la possibilità di superare ogni difficoltà.

Allo stesso modo, per i Vigili del Fuoco, aumenta la possibilità di risolvere le situazioni più difficili e disparate.

La giornata si è conclusa con il pranzo presso la sala mensa del Comando, durante la quale il personale ha avuto l’opportunità di riflettere sulle esperienze della giornata e di discutere eventuali domande o dubbi emersi durante le attività.

Al termine del progetto, ci si aspetta che le persone coinvolte acquisiscano una maggiore consapevolezza e competenza nell’affrontare situazioni di emergenza.

Ecco le foto.