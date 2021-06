Basilicata: 1000 lavoratori impiegati nel decoro e pulizia di queste strade! Ecco il progetto

Riceviamo e pubblichiamo il Comunicato Stampa di Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Uil.

Ecco quanto riportato:

“Si è svolta questa mattina, nella sede del dipartimento Attività produttive della Regione Basilicata, l’incontro tra le organizzazioni sindacali Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil, l’assessore Francesco Cupparo e l’amministratore del Consorzio di bonifica, Giuseppe Musacchio, per discutere la nuova progettualità per i lavoratori dell’ex reddito minimo di inserimento ed ex mobilità, per un totale di circa mille unità.

All’incontro è stato stabilito che i lavoratori saranno coinvolti in attività di manutenzione delle strade di accesso alle aree produttive e turistiche della regione (aree industriali, Pip, Paip, ecc.).

Solo inizialmente è previsto l’ausilio dei referenti della forestazione per il tempo necessario a organizzare le attività.

Successivamente i lavoratori procederanno in squadre autonome e indipendenti dai forestali, costituite da un sostituto caposquadra, un vice caposquadra e da personale addetto all’utilizzo di mezzi meccanici.

A tutte queste professionalità verranno erogati dei corsi di formazione così da consentire di svolgere il lavoro autonomamente.

Il Consorzio si sta già attivando per acquistare le attrezzature necessarie e per la formazione, che avverrà a breve.

Le attività di questa nuova progettualità inizieranno il 5 Luglio.

Le organizzazioni sindacali giudicano positivo l’incontro di oggi e condividono pienamente le linee guida delle attività oggetto del confronto propositivo tra le parti.

Si tratta di un progetto innovativo che renderà accessibili e oggetto di manutenzione tutte le aree produttive della regione.

Il confronto resta aperto per le questioni legate al miglioramento del progetto stesso”.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)