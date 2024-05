Elezioni comunali ad Avigliano: l’Unione delle Frazioni Castellane prende in esame la possibilità di essere presente con una propria lista. I dettagli

L’Unione delle Frazioni Castellane, con sede in Lagopesole, ha rinnovato il proprio direttivo.

Come da statuto sono stati nominati i membri che guideranno le azioni politiche e sociali del prossimo quinquennio.

Durante il corso dei lavori, presieduti dal presidente pro-tempore, Donato Lucia, sono stati affrontati molti argomenti all’ordine del giorno, tra cui la partecipazione diretta alle prossime scadenze elettorali che si terranno anche nel comune di Avigliano, contemporaneamente a quelle Europee.

Spiega l’Unione delle Frazioni Castellane in un comunicato:

“Le problematiche sviscerate, durante il corso dei lavori e le conseguenti azioni da intraprendere per la soluzione dei problemi emersi, saranno dibattute durante l’assemblea generale che si terrà nei prossimi, imminenti, giorni.

È stata inoltre esaminata anche la possibilità di essere presente con una propria lista alle prossime consultazioni comunali che si terranno nel prossimo mese di giugno.

L’annessione al comune di Filiano delle frazioni comprese nella circoscrizione di Lagopesole, pare sia stata comunicata come una possibilità, dal presidente Bardi in un’assemblea tenutasi a Lagopesole durante la scorsa campagna elettorale regionale.

Il Comitato si è subito attivato nei giorni scorsi alla ricerca dei candidati da inserire nella propria lista che è stata ultimata con l’inserimento della sesta candidata di genere femminile, cosi come vuole la legge elettorale vigente.

Si legge da più parti che alcune formazioni politiche di Avigliano centro, si stanno organizzando per la presentazione di alcune liste frutto di “inciuci” politici dove come al solito si è dato via a veri e propri miscugli dove non è possibile indicare la precisa collocazione politica dei loro candidati.

Insomma, pur di conservare il proprio scranno, alcuni “personaggi, vecchi e ormai superati” hanno aderito ad un miscuglio tale che non è facile etichettarli se appartenenti alla destra oppure alla sinistra.

Insomma, il caos è di casa alle prossime elezioni comunali di Avigliano.

Ma tant’è. L’unione delle frazioni di Lagopesole, ha un solo obiettivo: farsi amministrare dal vicino comune di Filiano'”.