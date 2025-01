Basilicata, aumentano i numeri dei livelli occupazionali nel settore sport: i dettagli

“Stamattina, delegato dal presidente Bardi, ho avuto il piacere di assistere insieme al ministro Tajani, Vicepresidente del Consiglio dei ministri, e al ministro Abodi alla conferenza stampa organizzata dal Presidente di Sport e Salute Marco Mezzaroma e il Presidente dell’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale Beniamino Quintieri per presentare la ricerca di sistema sull’industria sportiva a cura di Sport e Salute S.p.A. e dell’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale.

Il Rapporto Sport 2024 è uno strumento a supporto delle politiche per lo Sport, perché fornisce la base informativa di riferimento per la determinazione del valore di questo settore chiave, un settore che è a tutti i conti un’industria: il contributo del settore sportivo al Valore Aggiunto nazionale nel 2022 è, infatti, pari all’1,38% (circa 24,7 mld €).

Importanti anche i numeri dei livelli occupazionali che al pari del valore aggiunto, registrano un incremento nel 2022 rispetto all’anno precedente, passando da 402 a 412 migliaia di unità.

Fondamentale fotografare la situazione attuale per avere gli strumenti per affrontare le sfide future.

La Basilicata ha iniziato, sotto il mio assessorato, un percorso virtuoso che ha ridato centralità alle associazioni e ai protagonisti tutti dello sport lucano garantendo un dialogo costante e continuo oltre allo stanziamento di ingenti somme, mai così notevoli, a favore delle infrastrutture sportive, delle associazioni, e degli eventi finanche di respiro internazionale.

“La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme” ed è sul solco ben delineato dalla nostra costituzione che si svolge e continuerà a svolgersi la nostra azione politica”.

Così scrive Michele Casino, capogruppo di forza Italia in consiglio regionale.