Basilicata, “basta danni all’agricoltura: consentiamo la caccia al cinghiale per tutto l’anno”. La proposta

“Consentire la caccia al cinghiale per tutto l’anno in modo da ridimensionare sensibilmente le colonie che minano la sicurezza stradale, l’agricoltura e più in generale la salute delle persone”.

É la proposta avanzata da Pasquale Cariello, già consigliere regionale e già sindaco di Scanzano Jonico.

Pasquale Cariello ha aggiunto:

“Nel Metapontino, dove si pratica l’agricoltura intensiva e ad alto contenuto di innovazione, il tema è sentito.

I gruppi di ungulati invadono e distruggono colture e impianti agricoli, determinando danni e imponendo spese ulteriori alle aziende costrette a dotarsi di sistemi per tenerli lontani.

I cinghiali, come è noto, sono un serio problema anche per le attività turistiche e nei periodi estivi e primaverili la loro presenza lungo le strade che portano alle spiagge joniche e nelle vicinanze di strutture ricettive e stabilimenti è una pericolosa consuetudine.

Consentire la caccia per tutto l’anno sul territorio regionale, adottando tutte le misure di sicurezza del caso, è un’ottima strategia per giungere alla soluzione di un problema serio e che necessita di risposte”.