Basilicata, fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo: “esclusi dal beneficio questi studenti”! La denuncia

Nella giornata di ieri, in una lettera inviata all’Anci Basilicata, il Sindaco di Bella Leonardo Sabato e l’Assessora all’Istruzione, Angela Carlucci, hanno sollecitato l’Anci Basilicata al fine di intervenire in merito alla D.G.R. 644. della Giunta Regionale del 28/10/2024 che ha approvato l’Avviso pubblico concernente la “Concessione di contributi per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo – Anno Scolastico 2024/2025”, in base al quale possono essere beneficiari gli studenti che frequentano l’istruzione scolastica secondaria statale e paritaria di I grado o il primo o secondo anno dell’istruzione secondaria di secondo grado statale o paritaria.

Hanno evidenziato il Sindaco Leonardo Sabato e l’Assessora all’Istruzione Angela Carlucci:

“La Giunta Regionale ha così scelto, inspiegabilmente e contrariamente a quanto avvenuto negli anni scorsi, di escludere dal beneficio gli studenti del triennio (terzo, quarto e quinto anno) delle Scuole Superiori, a discapito delle famiglie meno abbienti e, soprattutto, del diritto allo studio.

Poiché il diritto all'istruzione deve essere sempre una priorità, a tutti i livelli, e poiché, conseguentemente, una simile scelta, semplicistica e irrazionale, risulta inaccettabile e, soprattutto, da non poter essere passivamente accettata, con la presente si chiede all'Anci Basilicata di intervenire tempestivamente, manifestando il proprio disappunto e facendosi carico della questione nelle sedi regionali per una rapida soluzione che contempli la rettifica dei requisiti degli studenti per l'accesso al beneficio, cosicché possano essere assegnati i contributi anche agli studenti che frequentano dal 3° al 5° anno delle Scuole Superiori.

Questo ente rimane sin da ora a disposizione per qualsiasi azione da intraprendere”.