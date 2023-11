Basilicata: “Garantire l’accesso delle piccole imprese ai fondi del Pnrr”. La situazione

“In relazione alla Zes Sud chiediamo alla regione Basilicata di condividere la nostra posizione, espressa anche nelle sedi nazionali, da parte della nostra Confederazione, per l’abbassamento della soglia di 200mila euro per gli investimenti, in quanto il sostegno deve essere prima di tutto offerto alle imprese residenti nel Mezzogiorno, che sono quasi esclusivamente piccole.

Per quanto riguarda il Superbonus esprimiamo soddisfazione per l’approvazione del disciplinare per l’attuazione della legge regionale per la cessione dei crediti in edilizia, provvedimento che potrà consentire a imprese e famiglie, che hanno agito sulla base di una legge dello Stato, di vedere soddisfatte le proprie aspettative”.

Queste le parole del Segretario CNA Territoriale Potenza , Giuseppe Macellaro, che esprime il pensiero dell’intera CNA di Basilicata in merito alla discussione che in questi giorni tiene banco in regione, che aggiunge:

“Inoltre esprimiamo grande soddisfazione per l’approvazione della revisione del Pnrr che fornirà le risorse per sostenere gli investimenti in grado di rilanciare l’intero sistema Italia.

Ora attendiamo gli incontri nelle sedi opportune per fare la nostra parte nel proporre le modalità di attuazione destinate a garantire l’accesso delle piccole imprese alle risorse messe a disposizione dal Piano, così come espresso anche dal segretario generale della CNA, Otello Gregorini, durante l’incontro a Palazzo Chigi tra il premier Giorgia Meloni e le parti sociali”.