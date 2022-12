Basilicata con 10 milioni di euro a sostegno degli interventi di risparmio energetico delle imprese! Ecco i dettagli

Tre notizie importanti per l’industria e l’economia della Basilicata.

Le ha comunicate oggi in una conferenza stampa l’assessore regionale allo Sviluppo economico Alessandro Galella.

All’avviso pubblico per il sostegno agli interventi di risparmio energetico delle imprese hanno partecipato circa 400 imprese, comprese alcune di medie e grandi dimensioni come Stellantis, Barilla e Ferrero.

Ha detto l’assessore nell’incontro con i giornalisti:

“Un risultato notevole che dimostra come, attraverso questa iniziativa, abbiamo intercettato un bisogno reale delle imprese offrendo una risposta concreta nel momento in cui avevano bisogno di un sostegno”.

A fronte di una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro (6 milioni di euro per le piccole e medie imprese e 4 milioni di euro per le grandi imprese) sono arrivate richieste di finanziamento per oltre 70 milioni di euro.

Ha aggiunto l’assessore:

“E noi continueremo ad investire in questo settore, che rappresenta una opportunità importante sia per l’autoproduzione di energia, che ha una ricaduta concreta per aumentare la competitività delle imprese, che per obbligo di salvaguardare i posti di lavoro.

La nostra volontà è di aggiungere altre risorse per finanziare questi progetti”.

La graduatoria del bando verrà pubblicata oggi, “con una dimostrazione di grande efficienza da parte degli uffici regionali preposti”, ha aggiunto ancora Galella che in conferenza stampa era affiancato dal dirigente generale del dipartimento Canio Sabia e dalla referente del coordinamento dei progetti a favore delle politiche di sviluppo Giuseppina Lo Vecchio.

Positivo anche l’andamento del bando che promuove i contratti di sviluppo attraverso i quali le imprese possono candidare i propri progetti per reindustrializzare siti produttivi dismessi, ampliare le proprie attività e attrarre nuovi insediamenti produttivi.

Afferma ancora Galella:

“Il plafond di 25 milioni di euro si è già esaurito, e questo significa che ci saranno 50 milioni di euro di investimenti in Basilicata.

Siamo pronti a rimpinguarlo e invitiamo le imprese a continuare a partecipare”.

Lo sportello regionale per i contratti di sviluppo è sempre aperto ed ora parte la procedura per recuperare i posti di lavoro persi a causa delle crisi industriali.

Buone notizie, infine, per le attività della ZES.

Spiega Galella:

“Avevamo candidato al finanziamento del Ministero progetti infrastrutturali per 50 milioni di euro per il rilancio delle aree industriali della Basilicata, 20 per l’area di Tito e 30 per La Martella e Jesce ed oggi annunciamo che per la progettazione e la realizzazione di questi interventi Invitalia ha già indetto le relative gare, che scadono il 17 gennaio 2023.

Speriamo che le imprese locali possano partecipare, così da garantire una ulteriore ricaduta di questi investimenti sul tessuto economico locale. Un ringraziamento particolare va alla commissaria della ZES Gallucci con la a quale stiamo lavorando in grande sintonia. Ora siamo impegnati a reperire altre risorse per queste opportunità”.

