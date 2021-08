Basilicata, pericoloso incidente tra due fratelli sulla pista da go kart: uno è grave!

Ieri sera un incidente è avvenuto nel kartodromo di Montalbano Jonico.

Due fratelli si sono scontrati.

Gravi le condizioni di uno dei due, un ragazzo di 16 anni che è stato trasportato d’urgenza in eliambulanza all’ospedale San Carlo di Potenza.

Le condizioni purtroppo non sono buone, in ospedale è arrivato in coma con un edema cerebrale.

Il ragazzo ora è ricoverato nell’unità di terapia intensiva cardiologica dell’ospedale potentino.

Il fratello invece, dopo i primi soccorsi da parte del 118, è stato ricoverato all’ospedale di Policoro.a

