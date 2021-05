Basilicata: piazze e strade per le tante donne lucane vittime di violenza! Ecco l’appello ai Sindaci

Nell’ambito del progetto “Le città delle donne” gli Stati Generali delle Donne e l’ANDE presentano il documento “Ancora tracciati al femminile…”, il Valore delle donne lucane nella storia e nella toponomastica raccontato nel “nome delle strade lucane”.

E’ stata inviata una richiesta ai Comuni lucani e ai Comuni aderenti al Progetto “Le Città delle donne” per intestare vie, viali, piazze, larghi, parchi, giardini, spazi pubblici alle Donne lucane e di installazione di busti, monumenti e video art:

“Invitiamo i Sindaci del Progetto “Le Città delle Donne”, e non solo, a dedicare la toponomastica delle proprie Città “a quante Donne” il cui contributo in politica e per la libertà è stato fondamentale.

In altre occasioni sarà senz’altro dedicato impegno alle donne lucane più rilevanti nella narrativa, nella poesia e nella saggistica lucana, che costituiscono, anche insieme alle donne politiche, “un archivio delle presenze” da cui attingere “nomi per la toponomastica femminile della Basilicata”.

Prima di chiudere questa lettera vogliamo ricordare gli obiettivi e le prossime attività del Progetto “Le Città delle Donne”, che devono riguardare: il rafforzamento della governance urbana per garantire un migliore accesso ai servizi da parte dei cittadini e delle cittadine (inclusa l’e- governance) anche per promuovere un “approccio territoriale” allo sviluppo locale in sintonia con la valorizzazione costante e continua dei saperi storico-civili delle donne lucane.

In omaggio alle donne lucane, nel contempo, chiediamo di rendere più verdi le città e di migliorarne la resilienza per incrementare la qualità della vita e l’utilizzo efficiente delle risorse attraverso modalità sostenibili di produzione e consumo.

Attraverso il Progetto “Le Città delle Donne”, piattaforma politica offerta ai tanti Comuni lucani, vogliamo favorire il superamento degli stereotipi, dei pregiudizi e delle discriminazioni, che ancora si riversano sul mondo femminile lucano per sviluppare ulteriormente, attraverso attività ed iniziative, l’emancipazione femminile e le politiche di genere.

I prossimi lavori, insieme con i “Percorsi di toponomastica femminile e di storia delle donne” affronteranno nuovamente i seguenti temi:

“Agenda 2030”;

“Il Patto per le donne”;

Il Patto per le donne ed il lavoro”;

“Il Patto per le donne e l’ambiente”;

“Il Rafforzamento del gender mainstreaming e della democrazia paritaria”;

“La Cooperazione nelle Politiche di Genere e di Pari Opportunità per creare beni comuni”;

“Lo Sviluppo, l’Inclusione, l’Occupazione e il Lavoro”;

“Il Ruolo delle Donne per lo sviluppo dell’imprenditoria femminile in tutti i settori dell’economia: Agricoltura, Industria e Terziario”;

“La Banca dati sui lavori ed i percorsi delle donne”;

“La trama dell’Arte”;

“Le stanze del colore “;

la Presentazione del Dizionario “Le parole delle donne 2020”.

Auspicando una proficua e serena collaborazione, porgiamo ai Sindaci aderenti al Progetto “Le Città delle Donne” ed a tutti i Sindaci lucani, cordialità e saluti, ringraziando quante/i ci hanno consentito di redigere e presentare il documento, che segue, dal titolo ‘Ancora Tracciati al femminile…'”.

