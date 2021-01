Basilicata, ripresa delle scuole in sicurezza: pronti da 50 a 110 autobus in più! Ecco i dettagli

Afferma l’assessore regionale ad Infrastrutture e Trasporti, Donatella Merra:

“La Giunta regionale nella giornata di ieri ha ratificato il Piano operativo straordinario per il potenziamento dei servizi di trasporto pubblico locale.

L’obiettivo è quello di consentire il rientro in classe in sicurezza della popolazione studentesca dal 50 fino al 75 per cento.

Partendo dai documenti prefettizi, frutto di un lungo lavoro di condivisione e concertazione ai tavoli operativi si è redatto un programma che prevede la messa su strada di un cospicuo numero di mezzi rinvenibili dalle attività di noleggio conto terzi.

Vi è una duplice previsione operativa: con riferimento al rientro al 50 per cento degli studenti e con riferimento al rientro al 75 per cento.

Nel primo caso il servizio sarà implementato con una dotazione di circa 50 autobus, nel secondo, con almeno 110 mezzi.

È stato necessario, come detto in precedenza, l’ulteriore sforzo da parte della Regione, di anticipo delle risorse ancora non ripartite dal governo a valere sui fondi previsti per fronteggiare l’emergenza Covid-19 in relazione ai sistemi di trasporto.

Il provvedimento approvato contiene un chiaro indirizzo, al fine di impiegare i mezzi destinati al noleggio con conducente e conto terzi, così da venire incontro ad un settore, quello del trasporto privato, in forte sofferenza, in quanto segmento fondamentale della filiera del turismo, ad oggi completamente ferma.

Crediamo fermamente che l’attività didattica in presenza sia una prerogativa irrinunciabile per i giovani e che il trasporto debba contribuire a questo importante obiettivo”.

