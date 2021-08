Basilicata: “Sempre vivi resteranno gli insegnamenti del professor Masullo”. Ecco le parole di cordoglio di questa associazione

La Consulta di Bioetica è profondamente addolorata per l’improvvisa morte del collega e socio Paolo Augusto Masullo.

L’associazione scrive quindi in memoria del professore che ci ha lasciato qualche giorno fa:

“Il collega Masullo è stato per molti anni professore di antropologia filosofica e di filosofia morale in Basilicata dove ha contribuito a diffondere in modo pionieristico i temi della bioetica laica.

Anche grazie al suo insegnamento e alla sua attiva partecipazione si è giunti all’apertura della sede lucana della Consulta di Bioetica, coordinata dalla dottoressa Alessia Araneo.

Il collega Masullo ha posto al centro dei suoi studi e delle sue riflessioni eticofilosofiche le categorie della relazione e della affettività quali tratti distintivi dell’essere umano: sviluppando queste tematiche ha tenuto il suo ultimo corso su ‘Etica e bioetica degli affetti’ presso l’Università Federico II di Napoli: un titolo che bene sintetizza i suoi sforzi, le sue passioni e gli esiti delle sue fatiche intellettuali.

La Sezione lucana della Consulta di Bioetica continuerà a tenere vivi gli insegnamenti del Collega Masullo, e in questo momento di lutto la Consulta di Bioetica tutta si stringe al dolore della moglie Francesca, dei familiari, degli allievi e degli amici tutti, e porge le più sentite condoglianze”.

