Basilicata, Trasporti: in arrivo il bonus patente! Ecco a chi spetta e come richiederlo

“Per il settore dei trasporti arrivano 25,3 milioni di euro.

Il Ministero ha stanziato tale somma per il bonus patente per l’autotrasporto”.

Come precisa Skytg24:

“Si tratta di un fondo destinato ai giovani tra i diciotto e trentacinque anni che vogliano conseguire la patente o le abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all’esercizio dell’attività di autotrasporto di persone e di merci.

L’incentivo copre il periodo che va dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2026.

Nel dettaglio, 3,7 milioni di euro sono stanziati per l’anno 2022, ulteriori 5,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.

Il contributo sarà pari all’80% della spesa sostenuta e comunque di importo non superiore a 2.500 euro e potrà essere riconosciuto una volta sola.

Via alle domande dal 6 febbraio, giornata in cui sarà attivata la piattaforma per le autoscuole che intendano aderire alla misura.

Per l’utenza, invece, le richieste potranno essere inviate dal 13 febbraio all’indirizzo https://patentiautotrasporto.mit.gov.it/bonuspatente/.

Le domande possono essere fatte tramite il sito, compilando il modello disponibile sulla piattaforma stessa dove saranno riportate anche l’informativa all’utenza e diverse FAQ.

Per accedere all’agevolazione è necessario registrarsi sulla piattaforma tramite le credenziali Spid, CIE o CNS, inserendo le informazioni e i documenti richiesti.

Il bonus può essere richiesto per le patenti di guida per il trasporto di merci C, C1E, CE e la Carta di Qualificazione del Conducente.

Il contributo verrà emesso secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande e fino a esaurimento delle risorse disponibili per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.

Inoltre il bonus non costituisce reddito imponibile per il beneficiario e non viene conteggiato ai fini dell’Isee.

La misura era stata decisa dal governo di Mario Draghi per la formazione di nuovo personale che voglia intraprendere la professione di autista nel settore del trasporto merci e persone.

Il bonus sarà emesso sotto forma di voucher e dovrà essere utilizzato dal beneficiario entro e non oltre i 60 giorni dalla sua emissione.

I titoli professionali, patenti o carta di qualificazione del conducente, devono essere conseguiti entro 18 mesi dall’uso dell’agevolazione.

Le autoscuole vedranno liquidato il valore del voucher entro 30 giorni dall’emissione della fattura nella quale viene riportato l’importo del buono. In caso di difformità nell’uso dell’incentivo, l’autoscuola verrà cancellata dalla piattaforma, salvo eventuali altre sanzioni”.

