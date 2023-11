Basilicata: “una mozione di vitale importanza per il settore balneare lucano”. I dettagli

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa per conto del Capogruppo Lega in Consiglio Regionale – Rocco Fuina:

“In seguito all’approvazione del Piano del Mare per il triennio 2023-2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23 ottobre 2023, il Consigliere Regionale della Lega Rocco Fuina ha depositato una mozione di vitale importanza per il settore balneare.

Il Piano del Mare, al punto 2.13.6, ha stabilito che, anche in caso di future assegnazioni di affidamenti, si attuerà “laddove necessario” l’istituto della concessione provvisoria ai sensi e per gli effetti dell’articolo 10 del regolamento del codice della navigazione.

In risposta a questa determinante disposizione, il Capogruppo in Consiglio Regionale Rocco Fuina, ha depositato una mozione che impegna il Presidente e la Giunta Regionale a sostenere le imprese balneari che hanno operato durante la stagione 2023.

Questo supporto si concretizzerà attraverso l’attivazione precauzionale dell’istituto della concessione provvisoria ai sensi e per gli effetti dell’articolo 10 del regolamento del codice della navigazione.

Tale disposizione sarà in vigore fino all’eventuale aggiudicazione futura, se necessario, mantenendo le strutture già autorizzate con atti precedenti.

Fuina sottolinea che questa iniziativa mira a sostenere un settore cruciale per la costa ionica e dell’intera Regione Basilicata in previsione della prossima stagione turistica.

L’obiettivo primario è garantire la continuità delle attività dei balneari, che non solo contribuiscono all’attrattiva turistica della regione ma rappresentano anche fonte di sussistenza per numerose famiglie che hanno investito nel settore.

Attraverso questa mozione, il consigliere Rocco Fuina e l’Assessore Regionale al Ramo Dina Sileo, che ha già programmato un incontro presso il Dipartimento Infrastrutture e Mobilità per la giornata di domani su questa tematica, confermano il loro impegno tangibile e la sensibilità verso la salvaguardia e la valorizzazione del settore balneare.

Riconoscono, con ciò, l’importanza cruciale di tale settore sia dal punto di vista economico che sociale per la comunità locale”.