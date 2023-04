25 Aprile, Sergio Mattarella: “La Costituzione nacque dove caddero i partigiani”. I dettagli

“Se volete andare in pellegrinaggio, nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati, dovunque è morto un italiano, per riscattare la libertà e la dignità: andate lì, o giovani, col pensiero, perché lì è nata la nostra Costituzione’.

È Piero Calamandrei che rivolge queste parole a un gruppo di giovani studenti alla Società Umanitaria, a Milano, nel 1955″.

Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella parlando da Cuneo in occasione del 25 aprile.

Il capo dello Stato ha aggiunto:

“La Resistenza fu anzitutto rivolta morale di patrioti contro il fascismo per il riscatto nazionale.

Dopo l’8 settembre il tema fu quello della riconquista della Patria e della conferma dei valori della sua gente, dopo le ingannevoli parole d’ordine del fascismo:

il mito del capo; un patriottismo contrapposto al patriottismo degli altri in spregio ai valori universali, che animavano, invece, il Risorgimento dei moti europei dell’800;

il mito della violenza e della guerra;

il mito dell’Italia dominatrice e delle avventure imperiali nel Corno d’Africa e nei Balcani.

Combattere non per difendere la propria gente ma per aggredire.

Non per la causa della libertà ma per togliere libertà ad altri.

È qui allora, a Cuneo, nella terra delle 34 Medaglie d’oro al valor militare e dei 174 insigniti di Medaglia d’argento, delle 228 medaglie di bronzo per la Resistenza.

La terra dei dodicimila partigiani, dei duemila caduti in combattimento e delle duemilaseicento vittime delle stragi nazifasciste.

È qui che la Repubblica celebra oggi le sue radici, celebra la Festa della Liberazione“.a

