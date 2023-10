Bella, chiuso questo ufficio postale: disagi per le fasce più deboli della popolazione. La richiesta urgente

Il Sindaco di Bella scrive a Poste Italiane.

Ecco quanto si apprende dalla lettera:

“OGGETTO: Chiusura per inagibilità temporanea ufficio postale di Bella centro in Via Vittorio Veneto, 114. SEGNALAZIONE DISSERVIZI POSTALI AI DANNI DEL CITTADINI BELLESI E SOLLECITO RIPRISTINO SERVIZIO.

La scrivente Amministrazione Comunale desidera richiamare l’attenzione dei Dirigenti delle Poste Italiane spa sui disservizi postali ai danni dei cittadini Bellesi, registratati a seguito della chiusura per inagibilità temporanea avvenuta lo scorso Sabato 7 Ottobre, dell’ufficio postale di Bella Centro, in Via Vittorio Veneto s. 114.

Gli uffici postali rappresentano infatti un presidio fondamentale sul territorio a servizio dei cittadini, soprattutto delle fasce anziane e più deboli della popolazione che è necessario salvaguardare.

Le numerose segnalazioni di disservizi registrate in questi giorni dalla cittadinanza e la forte preoccupazione di non conoscere tempi certi di realizzazione dei lavori di adeguamento e messa in sicurezza per ripristinare l’agibilità dei locali, ci inducono a chiedere, con assoluta immediatezza installazione di un ufficio mobile con tutte le funzioni dell’ufficio postale per alleviare qualsiasi forma di disagio ai cittadini.

Ci aspettano impegni reali rapidi che pongano fine alla critica situazione dell’ufficio postale di Bella centro a tutti i disagi e disservizi sopportati dalla nostra cittadinanza”.

