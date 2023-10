Potenza: per questa manifestazione oltre 100 ospiti e contributi inediti, riconducibili agli archivi Nasa e dell’Ente spaziale europeo! I dettagli

“E’ questa la città che stiamo provando a costruire, una città giovane, che ha coraggio e crede nelle capacità delle nuove generazioni, quelle che danno vita a iniziative culturali dello spessore del ‘Lucania is Comics’, e che in maniera leggera, divertente, attraverso una programmazione di qualità, sa proporsi in una chiave diversa e, soprattutto, sa proporre temi affascinanti e coinvolgenti per tutti”.

Così l’assessore allo Sport Gianmarco Blasi e l’assessore alla Cultura Stefania D’Ottavio intervengono a margine della presentazione della sesta edizione di ‘Lucania is Comics’, che si è svolta nel Palazzo della Cultura, curata dal presidente dell’Associazione Culturale Nerdworks, Cristian Accetta, insieme agli altri componenti della squadra che lavora all’organizzazione dell’appuntamento in programma il 14 e 15 ottobre in via Roma, nella palestra intitolata a Rocco Mazzola.

Scienza, fantascienza, astronomia, viaggi fantastici tra le costellazioni, saranno la linea lungo la quale la manifestazione catturerà l’attenzione dei partecipanti, anche grazie a contributi inediti, riconducibili agli archivi Nasa e dell’Ente spaziale europeo.

D’Ottavio e Blasi hanno concluso:

“Auspichiamo che davvero il lavoro di questi giovani potentini possa conquistare il palcoscenico nazionale, come dimostrano di meritare e come dimostreranno gli oltre 100 ospiti che quest’anno arricchiranno l’esperienza che sarà proposta all’interno del complesso sportivo di via Roma, il cui uso, come Comune, siamo stati ben felici di concedere”.a

