Bella: quest’edificio scolastico più funzionale, sicuro e fruibile. I dettagli

Il Comune di Bella fa sapere:

“Nella seduta di Giunta Comunale di ieri abbiamo aderito all’𝗔𝗩𝗩𝗜𝗦𝗢 𝗣𝗨𝗕𝗕𝗟𝗜𝗖𝗢 𝗣𝗘𝗥 𝗟’𝗔𝗦𝗦𝗘𝗚𝗡𝗔𝗭𝗜𝗢𝗡𝗘 𝗗𝗘𝗟𝗟𝗘 𝗥𝗜𝗦𝗢𝗥𝗦𝗘 𝗗𝗜 𝗖𝗨𝗜 𝗔𝗟 𝗗𝗘𝗖𝗥𝗘𝗧𝗢 𝗗𝗘𝗟 𝗠𝗜𝗡𝗜𝗦𝗧𝗥𝗢 𝗗𝗘𝗟𝗟’𝗜𝗦𝗧𝗥𝗨𝗭𝗜𝗢𝗡𝗘 𝗘 𝗗𝗘𝗟 𝗠𝗘𝗥𝗜𝗧𝗢 𝗗𝗘𝗟 𝟮𝟮 𝗡𝗢𝗩𝗘𝗠𝗕𝗥𝗘 𝟮𝟬𝟮𝟰, 𝗻. 𝟮𝟯𝟱 – candidando a finanziamento il progetto esecutivo per l’adeguamento sismico del plesso scolastico di Sant’Antonio Casalini per un costo complessivo di 𝗲𝘂𝗿𝗼 𝟭.𝟮𝟬𝟬.𝟬𝟬𝟬,𝟬𝟬.

La progettazione esecutiva è stata redatta senza alcun onere a carico del Comune poiché interamente finanziata ai sensi dell’Articolo 1, commi da 51 a 58 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e s.m.i. Contributo per la spesa di progettazione definitiva ed esecutiva per interventi di messa in sicurezza – contributo annualità 2022.

Un costante e continuo lavoro nell’intercettazione di bandi che evidenzia l’impegno dell’Amministrazione Comunale nel migliorare le infrastrutture scolastiche locali e promuovere il benessere della cittadinanza, in particolare per i minori, i giovani e gli studenti.

Sono lavori attesi e importanti, che oltre all’adeguamento sismico sono finalizzati a rendere questo edificio più funzionale, sicuro e fruibile“.