Potenza, rischio multe per chi non compila questo questionario! I dettagli

Il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, diretto dall’Istat – Istituto Nazionale di Statistica – e condotto dal Comune di Potenza, terminerà il 23 dicembre 2024.

Ci sono ancora più di 300 famiglie estratte che non ancora compilato il questionario e dall’11 dicembre non possono più compilarlo in autonomia.

Fino al 23 dicembre, le famiglie ancora inadempienti dovranno compilare il questionario soltanto di persona con il rilevatore assegnato, o presso uno dei due Centri comunali di rilevazione.

Così il Comune:

“Si invitano le famiglie inadempienti ad agevolare il lavoro dei rilevatori che si presenteranno a domicilio o che telefoneranno qualora fosse noto il recapito.

Per coloro che non potessero effettuare l’intervista di persona o volessero rendere noto il loro recapito per agevolare il lavoro dei rilevatori, è possibile telefonare ai numeri 0971.415011 o al 0971.415079, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 15,30 alle ore 17,30.

Si rammenta che partecipare al Censimento della popolazione e delle abitazioni è un obbligo di legge e il rifiuto, o il comportamento che ostacola di fatto la compilazione del questionario, comporta l’irrogazione di sanzioni amministrative da parte dell’Istat.

CENTRI COMUNALI DI RILEVAZIONE:

aperti fino al 23 dicembre 2024

nella sede comunale di Piazza Europa – Municipio sezione S. Maria-primo piano:

(telefoni: 0971-415872/415877)

lunedì: dalle ore 16 alle ore 18,

mercoledì: dalle ore 16 alle ore 18,

venerdì: dalle ore 16 alle ore 18.

nella sede comunale di Piazza Matteotti (Palazzo di Città) – primo piano:

(telefoni: 0971-415079/415011):

lunedì: dalle ore 10 alle ore 12; dalle ore 15,30 alle ore 17,30,

martedì: dalle ore 10 alle ore 12; dalle ore 15,30 alle ore 17,30,

mercoledì: dalle ore 10 alle ore 12; dalle ore 15,30 alle ore 17,30,

giovedì: dalle ore 10 alle ore 12; dalle ore 15,30 alle ore 17,30,