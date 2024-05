Brindisi di Montagna, occasione imperdibile per tutti gli amanti della musica classica: i concerti hanno anche finalità benefica. I dettagli

La Stagione concertistica 2024 dell’Ensemble Accademia Ducale prosegue con quattro concerti per contrabbasso e pianoforte che si terranno in quattro suggestivi luoghi della Basilicata.

Si comincia domenica 26 maggio a Brindisi di Montagna alle 19.30, presso la Chiesa di San Nicola Vescovo con un programma ricco e variegato.

Saranno eseguiti due brani di Bottesini, considerato il Paganini del contrabbasso: Elegia per contrabbasso e pianoforte, brano di rara bellezza e profondità emotiva, che mette in luce la capacità espressiva del contrabbasso e Fantasia su La sonnambula di Bellini per contrabbasso e pianoforte, pezzo virtuosistico che rielabora i temi della celebre opera di Bellini, mostrando la versatilità e la tecnica del contrabbasso.

Il programma prevede, inoltre, l’esecuzione de la Sonata in Sol minore per contrabbasso e pianoforte di Händel, che evidenzia l’eleganza barocca e la maestria compositiva dell’autore, adattata per contrabbasso, e del Concerto KV191 di W.A. Mozart, per fagotto e orchestra, trascrizione per contrabbasso e pianoforte una trascrizione che permette di apprezzare la brillantezza e la complessità di uno dei concerti più amati di Mozart, attraverso la voce del contrabbasso.

Un’occasione imperdibile per tutti gli amanti della musica classica, un’opportunità unica per ascoltare alcuni dei più affascinanti brani del repertorio per contrabbasso e pianoforte, interpretati da due musicisti di eccezionale talento: Giuseppe D’Amico al contrabbasso e Aurelio Vincenzo Coviello al pianoforte.

Le altre tre tappe lucane sono:

Oppido Lucano il 1 giugno, alle ore 19.00 presso il Convento S. Antonio,

Pietrapertosa, il 9 giugno alle ore 19.00, presso la Chiesa Madre San Giacomo Maggiore,

il 23 giugno a Castelmezzano, alle ore 19.00, presso la Chiesa Madre Santa Maria dell’Olmo.

La tournée proseguirà anche all’estero, a Bruxelles, con due concerti il 6 e 7 luglio rispettivamente presso le chiese di Notre Dame de Laeken e di Sainte-Catherine per concludersi a Matera, il 9 luglio, presso la storica Chiesa di San Giovanni Battista.

I concerti, tutti a ingresso gratuito, hanno anche una finalità benefica.

Ci sarà, infatti, la possibilità, per chi volesse, di fare una donazione a fine concerto il cui ricavato sarà devoluto ai progetti dei Padri Guanelliani, Opera don Guanella Servi della Carità, noti per il loro impegno nel supportare chi vive particolari difficoltà attraverso programmi educativi, assistenziali e sociali.

I fondi raccolti contribuiranno a finanziare diverse iniziative, tra cui l’educazione dei giovani e un imminente progetto che sarà realizzato a luglio 2024, dal 15 al 28 luglio presso il Villaggio Tabor ad Acerenza: Il suono del bene.