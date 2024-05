Arti marziali miste: Oro per Donatello di Potenza al Campionato! Congratulazioni

Sabato 17 e Domenica 18 a Jesolo, presso il Palazzo del Turismo, si sono svolti i Campionati Italiani Assoluti della Federkombat, FEDERAZIONE SPORTIVA NAZIONALE, direttamente dal dal Coni, delle discipline di arti marziali miste – MMA SHOOTBOXE KICKJITSU.

Nella categoria Seniores -71 kg, medaglia d’oro per l’atleta Azzurro dell’Accademia delle Arti Marziali e Sport da Combattimento di Potenza, Donatello Angerame, accompagnato all’Angolo dal Maestro Bartolo Telesca.

Nella gabbia Veneta, il Lucano, seguito dal Preparatore Atletico Paolo Mecca, in forma eccellente, che aveva registrato un peso di 70.500kg si è imposto su Ferraretto, Pessina e Fina, vincendo per Finalizzazione alla prima ripresa la semifinale (MATALEAO) ed ai punti, per verdetto unanime la finale.

Ancora un successo quindi, per l’atleta della scuderia del Maestro Monaco Massimiliano che adesso punta alla maglia azzurra ed al galà Internazionale FURY FIGHT CLUB, a Tirana, Albania.

Per gli atleti lucani del Team, prossimo appuntamento, i Campionati Assoluti per la specialità di Kickboxing in programma da giovedì 23, sempre a Jesolo.