Brutto incidente mentre cerca di recuperare l’auto: una persona ha perso la vita! Ecco l’intervento dei Vigili del Fuoco di Potenza

I Vigili del Fuoco del Comando di Potenza sono intervenuti ieri, alle ore 19:20 circa, con il personale in servizio presso la sede distaccata di Pescopagano, in via Cesine, a seguito del ribaltamento di un automezzo meccanico.

A bordo dell’automezzo si trovava un uomo che nel tragitto di discesa che porta dal piazzale della ditta alla strada statale, voleva recuperare l’auto, con cui erano usciti fuori strada poco prima.

Per cause ancora in corso di accertamento, l’autogrù si è ribaltata, e il conducente è finito sotto la cabina, rimanendo schiacciato.

Un suo collega, dopo aver assistito alla scena e nel tentativo di soccorrerlo con un carrello elevatore, è rimasto anch’esso ferito.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti con una squadra composta da sette unità, dotata di un’autopompa, un fuoristrada e un’autogrù.

Sul posto erano presenti anche i Carabinieri e il personale del 118.

Queste alcune foto.